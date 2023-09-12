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Названа причина отсутствия Матвиенко в заявке сборной Украины на матч с Италией

Защитник не поможет национальной команде в поединке квалификации Евро-2024.
Сегодня, 15:20
Матвиенко не сыграет против Италии / УАФ
Матвиенко не сыграет против Италии / УАФ

Защитник Шахтера Николай Матвиенко не сможет принять участие в матче сборной Украины против Италии в шестом туре квалификации Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт УАФ, игрок не попал в заявку "сине-желтых" на предстоящий поединок из-за обострения хронической проблемы ахилловых сухожилий.

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Вчера защитник провел всю тренировку на Сан-Сиро, но хроническая проблема не позволила ему быть оптимально готовым к игре.

Напомним, что матч квалификации Евро-2024 Италия - Украина состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе Сан-Сиро в Милане. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Италия - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии Николай Матвиенко

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