Названа причина отсутствия Матвиенко в заявке сборной Украины на матч с Италией

Защитник не поможет национальной команде в поединке квалификации Евро-2024.

Матвиенко не сыграет против Италии / УАФ

Защитник Шахтера Николай Матвиенко не сможет принять участие в матче сборной Украины против Италии в шестом туре квалификации Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт УАФ, игрок не попал в заявку "сине-желтых" на предстоящий поединок из-за обострения хронической проблемы ахилловых сухожилий.

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Вчера защитник провел всю тренировку на Сан-Сиро, но хроническая проблема не позволила ему быть оптимально готовым к игре.

Напомним, что матч квалификации Евро-2024 Италия - Украина состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе Сан-Сиро в Милане. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Италия - Украина.

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