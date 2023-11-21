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Трубин ответил, чего не хватило Украине, чтобы победить Италию

Голкипер сборной Украины оценил ничейный результат матча квалификации Евро-2024.
Сегодня, 00:14
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин высказался о ничьей с Италией (0:0) в заключительном матче группового этапа квалификации Евро-2024.

Этот результат позволил "Скуадре Адзурре" напрямую выйти на чемпионат Европы, а "сине-желтые" сыграют в плей-офф отбора.

По словам Трубина, к сожалению, отсутствие реализации не позволило украинской сборной праздновать успех.

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"Такой матч, где нужна только победа. Всегда в поединках за сборную есть давление, но если ты играешь на топ-уровне, то давление есть всегда. Это был еще один тяжелый матч, но, к сожалению, не смогли забить. У нас будет еще один шанс, будем стараться.

Не хватило одного точного удара. От всех было большое желание, все старались, но не хватило одного того самого удара.

Успокоиться нельзя, все играли на победу. Если есть шанс, его нужно реализовывать здесь и сейчас. Да, у нас есть еще плей-офф, но очень хотелось выйти сегодня.

Командными усилиями нам удалось не пропустить, но, к сожалению, пройти дальше это не помогло", - сказал Трубин после матча.

Напомним, что Украина продлила серию без побед в матчах с Италией до десяти поединков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии Анатолий Трубин

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