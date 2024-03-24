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"Исландия навязывает верховую борьбу": Попов оценил будущего соперника сборной Украины

Украинец рассказал о подготовке к решающему матчу квалификации Евро-2024.
Сегодня, 13:59
Денис Попов / Getty Images
Денис Попов / Getty Images

Защитник сборной Украины Денис Попов поделился мыслями о будущем финальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии.

"Все хорошо, нормально поработали, много двигались. Такая, можно сказать, футбольная погода. После дороги все с удовольствием приступили к работе. Настроение у ребят нормальное. Тренерский штаб всегда разрабатывает для нас разнообразные упражнения. Сегодня, например, мы больше работали с мячом и была достаточно большая нагрузка, беговые занятия, чтобы привести себя в тонус".

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"До матча с исландцами осталось несколько дней. Мы разобрали их игру и будем еще разбирать, сказал тренер. Наверное, есть что добавить. Поэтому будем готовиться. Исландия - одна из тех сборных, которые навязывают верховую борьбу. Должны быть готовы к этому и физически, и ментально. Нам очень нужна поддержка болельщиков, которые дают нам дополнительный импульс, гонят нас вперед. Приглашаем их на матч. Приходите, будем рады видеть вас", - цитирует Попова пресс-служба УАФ.

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

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