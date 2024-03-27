"Мы делали все правильно, но потом они забили": Защитник Исландии - о поражении от Украины

Защитник сборной Исландии Гудмундур Тораринссон высказался о поражении 1:2 от Украины в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024.

По словам игрока, украинской команде удалось переломить ход противостояния во второй половине встречи.

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"Мы хорошо контролировали матч, сложно делать лучше, чем мы это делали. У нас очень хорошая команда. В первом тайме мы делали все правильно, но потом они забили свой гол, собрались, установили контроль над игрой и забили снова.

Первый гол Украины? Я пытался притормозить Цыганкова, и надеялся, что остальная защита мне поможет. Его было сложно остановить. Надо пересмотреть этот эпизод", - приводит слова Тораринссона dv.is.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Исландия (2:1).

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