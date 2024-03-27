"Один из важнейших в карьере": Мудрик оценил свой гол в ворота Исландии
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал матч с Исландией в финале плей-офф квалификации Евро-2024.
Игрок Челси накануне забил решающий гол на 84-й минуте и принес своей команде победу 2:1, которая вывела "сине-желтых" в финальную часть чемпионата Европы.
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"Эмоции непередаваемые, очень рад за всех наших болельщиков. Будем стараться и дальше радовать вас нашей игрой и результатами.
Как в раздевалке, так и на поле была очень хорошая атмосфера. Я считаю, что это во многом поспособствовало нашей победе.
Мой гол? На данный момент - один из важнейших в моей карьере", - приводит слова Мудрика пресс-служба УАФ.
Ранее Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро-2024 и победным голом.
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