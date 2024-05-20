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Экс-защитник Динамо и трансферная цель Шахтера: Хорватия объявила заявку на ЕВРО-2024

Еще одна сборная определилась со списком футболистов.
Сегодня, 16:18
Хорватия / Getty Images
Хорватия / Getty Images

Сборная Хорватии по футболу опубликовала список футболистов, которые поедут на Чемпионат Европы-2024.

В заявку вошло 26 футболистов, поэтому, она с большой долей вероятности является финальной.

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Вратари: Доминик Ливакович (Фенербахче), Ивица Ивушич (Пафос), Недилько Лабрович (Риека)

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович (Унион), Йошко Гвардиол (Манчестер Сити), Борна Соса (Аякс), Йосип Станишич (Байер), Йосип Шутало (Аякс), Мартин Эрлич (Сассуоло), Марин Понграчич (Лечче)

Полузащитники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Манчестер Сити), Марцело Брозович (Аль-Наср), Марио Пашалич (Аталанта), Никола Влашич (Торино), Ловро Майер (Вольфсбург), Лука Иванушец (Фейенорд), Лука Сучич (Зальцбург), Мартин Батурин (Динамо Загреб)

Нападающие: Иван Перишич (Хайдук), Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Марко Пьяца (Риека), Анте Будимир (Осасуна), Марко Пашалич (Риека)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 хорватия

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