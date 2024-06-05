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Центрбек сборной Польши: Игроки сборной Украины показывают высокий уровень и великолепную форму

Ян Беднарек особо отметил Артема Довбика.
Сегодня, 17:26
Ян Беднарек / Getty Images
Ян Беднарек / Getty Images

Защитник сборной Польши и Саутгемптона Ян Беднарек поделился мыслями о товарищеской встрече против Украины.

По словам футболиста, поединок против подопечных Сергея Реброва может быть полезным для его команды, потому что Украина играет в три защитника, как и сборная Нидерландов.

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«Мы еще не анализировали игру Украины, хотя вчера мы с моими друзьями смотрели их товарищеский матч против Германии.

Украинцы играют в три защитника. Скорее всего, сборная Нидерландов, с которой мы встретимся в первом матче, будет играть так же. Многие украинские игроки показывают высокий уровень и отличную форму, например тот форвард из Жироны. Они также имеют качественных игроков в полузащите.

Это будет хорошая проверка для нас и отличная подготовка к тому, что ждет нас на Евро-2024", - сказал Беднарек.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина польша Ян Беднарек

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Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
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