Президент Молдовы пожелала удачи Украине на чемпионате Европы-2024

Майя Санду поговорила с футболистами и тренерским штабом, выразив надежду на успешные выступления украинцев в Германии.

Сборная Украины завершила свою подготовку к предстоящему чемпионату Европы 2024 года, который пройдет на футбольных полях Германии.

Ранее "желто-синие" сыграли вничью с хозяевами будущего турнира (0:0), после чего они проиграли Польше (1:3).

В последнем товарищеском матче команда Сергея Реброва разгромила сборную Молдовы со счетом 4:0.

Уже после финального свистка футболисты украинской команды остались на поле. Дело в том, что к ним на газон спустилась президент Молдовы Майя Санду, которая решила пожелать им удачных выступлений на чемпионате Европы-2024.

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей чемпионата Европы 2024 года, где выступит сборная Украины.

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