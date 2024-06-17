Сербия и Англия установили антирекорд чемпионатов Европы

Обе сборные в матче Евро-2024 не особо стремились поразить ворота соперника.

Сборная Англии в воскресенье, 16 июня, одержала минимальную победу над Сербией (1:0) в матче первого тура группового раунда Евро-2024.

Полузащитник англичан Джуд Беллингем поразил ворота сербов на 13-й минуте, и этот забитый мяч остался единственным до конца встречи.

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Как сообщает Opta, в этом матче сборные Сербии и Англии установили антирекорд чемпионатов Европы по количеству ударов по воротам.

В этом поединке команды на двоих нанесли 11 ударов (Сербия - шесть, Англия - пять), что является худшим показателем для матчей Евро. По крайней мере с 1980 года, когда начали вести подобную статистику.

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча Евро-2024 Сербия - Англия (0:1).

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