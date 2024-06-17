iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за тактику Англии в матче против Сербии на Евро-2024

Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, что ему не понравилось в игре "Трех львов".
Сегодня, 12:53
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы-2024 минимальной победой над сборной Сербии (1:0).

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг в разговоре с нидерландской телекомпанией NOS раскритиковал англичан за излишнюю пассивность.

"В первом тайме мне очень понравился Джуд Беллингем. Он взял Англию за руку и повел ее на более высокий уровень", - цитирует наставника Manchester Evening News.

"Но Англия играла очень пассивно. Я действительно видел, как они двигались назад, они заставляли Сербию атаковать. Это видение тренера (Гарета Саутгейта)".

"Англия повела 1:0, после чего он (Саутгейт) решил начать играть компактно и полагаться на моменты в оставшиеся минуты игры".

Читай также: Тен Хаг разочарован своим самым дорогим подписанием в Манчестер Юнайтед

Напомним, что именно Гарет Саутгейт считался главным кандидатом на то, чтобы заменить Эрика тен Хага у руля "красных дьяволов".

Однако руководство манкунианцев все же приняло решение оставить нидерландца и теперь стороны ведут переговоры о продлении контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед сборная Англии сборная Сербии Гарет Саутгейт Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Сербия и Англия установили антирекорд чемпионатов Европы Сербия и Англия установили антирекорд чемпионатов Европы
Сербия - Англия 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Сербия - Англия 0:1 Видео гола и лучших моментов матча
Без сюрпризов: Ребров огласил стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией Без сюрпризов: Ребров огласил стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией
Турция - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Турция - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча
Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Евро-202414:52
Без сюрпризов: Ребров огласил стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией
Евро-202414:39
Турция - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа14:38
Судаков - о Мудрике: Он еще проявит себя в Челси, это лишь вопрос времени
Европа14:11
"Вижу себя в ТОП-5 лиг Европы": Судаков рассказал о планах на следующий сезон
Евро-202414:08
Румыния - Украина: стало известно, сколько болельщиков посетят матч
Евро-202414:00
Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей
Евро-202413:56
Судаков: Уверен, наши победы помогут народу Украины передохнуть от горя, вызванного войной
Евро-202413:36
Форма сборной Украины вызвала возмущение у румын из-за флага
НБА13:34
Ирвинг рассказал, почему у него не сложилась карьера в Бостоне
Евро-202412:53
Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за тактику Англии в матче против Сербии на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK