Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за тактику Англии в матче против Сербии на Евро-2024

Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, что ему не понравилось в игре "Трех львов".

Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы-2024 минимальной победой над сборной Сербии (1:0).

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг в разговоре с нидерландской телекомпанией NOS раскритиковал англичан за излишнюю пассивность.

"В первом тайме мне очень понравился Джуд Беллингем. Он взял Англию за руку и повел ее на более высокий уровень", - цитирует наставника Manchester Evening News.

"Но Англия играла очень пассивно. Я действительно видел, как они двигались назад, они заставляли Сербию атаковать. Это видение тренера (Гарета Саутгейта)".

"Англия повела 1:0, после чего он (Саутгейт) решил начать играть компактно и полагаться на моменты в оставшиеся минуты игры".

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Напомним, что именно Гарет Саутгейт считался главным кандидатом на то, чтобы заменить Эрика тен Хага у руля "красных дьяволов".

Однако руководство манкунианцев все же приняло решение оставить нидерландца и теперь стороны ведут переговоры о продлении контракта.

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