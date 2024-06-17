Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за тактику Англии в матче против Сербии на Евро-2024
Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы-2024 минимальной победой над сборной Сербии (1:0).
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг в разговоре с нидерландской телекомпанией NOS раскритиковал англичан за излишнюю пассивность.
"В первом тайме мне очень понравился Джуд Беллингем. Он взял Англию за руку и повел ее на более высокий уровень", - цитирует наставника Manchester Evening News.
"Но Англия играла очень пассивно. Я действительно видел, как они двигались назад, они заставляли Сербию атаковать. Это видение тренера (Гарета Саутгейта)".
"Англия повела 1:0, после чего он (Саутгейт) решил начать играть компактно и полагаться на моменты в оставшиеся минуты игры".
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Напомним, что именно Гарет Саутгейт считался главным кандидатом на то, чтобы заменить Эрика тен Хага у руля "красных дьяволов".
Однако руководство манкунианцев все же приняло решение оставить нидерландца и теперь стороны ведут переговоры о продлении контракта.
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