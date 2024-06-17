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Судаков: Уверен, наши победы помогут народу Украины передохнуть от горя, вызванного войной

Украинский футболист рассказал о важности побед не только в турниром значении, но и ментальном.
Сегодня, 13:56
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В понедельник, 17 июня, сборная Украины начнет свой путь на чемпионате Европы-2024 матчем против сборной Румынии.

В преддверии стартового поединка хавбек "желто-синих" Георгий Судаков рассказал, какое значение для украинского народа имеют победы национальной команды.

"Мне писали многие солдаты, благодарили нас за победу над Исландией и были несказанно рады. Именно они борются за более мирный мир. Я благодарю их за службу и молюсь за их благополучное и быстрое возвращение домой", - цитирует Судакова The Telegraph.

"Это было невероятно (квалифицироваться на Евро-2024). Мы очень упорно боролись за то, чтобы наш народ и наша страна получили место на Евро. Тот факт, что нам удалось достичь этой цели, наполняет нас огромной гордостью и радостью. Мне не терпится представлять Украину".

Источник: Getty Images

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"Я уверен, что наши победы могут стать передышкой от всего горя, которое переживает наш народ. Мы надеемся добиться как можно большего количества положительных результатов, но пока не можем думать о плей-офф. Мы сосредоточены на первой игре против Румынии и ни на чем другом".

"Прежде всего, это возможность проявить наше мужество и единство, еще раз показать всему миру, что в нашей стране идет война".

"Вторжение россии вызвало много страха и горя у нашего народа, и тот факт, что мы можем стать источником счастья и гордости своими достижениями, дает нам еще больше мотивации представлять наш флаг".

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция первого матча сборной Украины на чемпионате Европы-2024.

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