Тренер Бельгии - о поражении от Словакии: Мы не преуспели только в реализации моментов
Наставник "красных дьяволов" доволен своими игроками.
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско оценил поражение своей команды от Словакии (0:1).
"Я знал, что рано или поздно мы проиграем. К сожалению, это случилось сегодня. У нашей команды не так уж много аспектов, в которых нужно прибавлять. Мы создали много моментов, и если бы мы забили, игра была бы легче".
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"Единственное, в чем мы не преуспели, так это в реализации моментов. У нас их было предостаточно. Это часть игры. Конечно, игроки разочарованы", – сказал Тедеско в интервью после матча.
Напомним, в следующем туре Евро-2024 бельгийцы сыграют против Румынии.
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