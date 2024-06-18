Тренер сборной Словакии прокомментировал сенсационную победу над Бельгией

В рамках первого тура Евро-2024 Словакия неожиданно одолела Бельгию

После поединка рулевой словаков Франческо Кальцона поделился мыслями о победе над фаворитом группы.

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"Наши игроки выложились на полную, старались, и мы победили великолепного соперника.

"Я сказал игрокам, что мы должны иметь менталитет, что мы можем равняться на лучших. Это большая победа, но мы должны продолжать работать. В следующих играх мы также должны забивать, чтобы достичь нашей цели выйти из группы", - цитирует слова специалиста издание A Bola.

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