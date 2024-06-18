Лидер сборной Словакии: Украина - сложный оппонент, возможно, на уровне с Бельгией
Станислав Лоботка поделился ожиданиями от следующего поединка.
Уже в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 Украина сыграет против Словакии.
Лидер подопечных Франческо Кальцони Станислав Лоботка поделился ожиданиями от этой игры. По мнению хавбека, матч против "желто-голубых" будет не проще игры против сборной Бельгии.
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"Нам нужно отдохнуть и с завтрашнего дня мы будем готовиться к Украине. Мы знаем, что это будет сложный оппонент, возможно, он будет на уровне с Бельгией.
Они хорошо владеют мячом, поэтому придется выкладываться на все сто", - цитирует слова футболиста местное издание Sport.Sk.
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