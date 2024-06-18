Лидер сборной Словакии: Украина - сложный оппонент, возможно, на уровне с Бельгией

Уже в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 Украина сыграет против Словакии.

Лидер подопечных Франческо Кальцони Станислав Лоботка поделился ожиданиями от этой игры. По мнению хавбека, матч против "желто-голубых" будет не проще игры против сборной Бельгии.

Читай также: Соперники Украины на Евро-2024: Словакия – возрастная команда с "украинцем"

"Нам нужно отдохнуть и с завтрашнего дня мы будем готовиться к Украине. Мы знаем, что это будет сложный оппонент, возможно, он будет на уровне с Бельгией.

Они хорошо владеют мячом, поэтому придется выкладываться на все сто", - цитирует слова футболиста местное издание Sport.Sk.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!