Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро

Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы, выйдя на поле в 1-м туре Евро-2024 в матче против Чехии.

41-летний защитник провел свой 20-й матч на Евро, уступая по количеству игр только Криштиану Роналду, у которого их 26.

Ранее рекорд самого возрастного игрока принадлежал венгерскому вратарю Габору Кираю, который играл на Евро-2016 в возрасте 40 лет и 86 дней.

Напомним, что Гюлер побил рекорд Роналду на Евро.

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