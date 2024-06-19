Сборные Хорватии и Албании почти побили необычный рекорд Евро, который держится 20 лет

У голкиперов обеих команд было много работы.

В рамках второго тура Евро-2024 Хорватия и Албания сыграли в результативную ничью.

В ходе встречи команды нанесли в створ ворот в сумме 17 ударов (10 - хорваты, 7 - албанцы).

Данный результат является вторым лучшим на групповых этапах Евро с начала сбора статистики в 1980 году. Больше ударов в створ ворот, а именно, 22 в сумме нанесли лишь сборные Англии и той же Хорватии на Евро-2004.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Албании установил необычный рекорд чемпионатов Европы.

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