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Сборные Хорватии и Албании почти побили необычный рекорд Евро, который держится 20 лет

У голкиперов обеих команд было много работы.
Сегодня, 18:58
Хорватия - Албания / Getty Images
Хорватия - Албания / Getty Images

В рамках второго тура Евро-2024 Хорватия и Албания сыграли в результативную ничью.

В ходе встречи команды нанесли в створ ворот в сумме 17 ударов (10 - хорваты, 7 - албанцы).

Данный результат является вторым лучшим на групповых этапах Евро с начала сбора статистики в 1980 году. Больше ударов в створ ворот, а именно, 22 в сумме нанесли лишь сборные Англии и той же Хорватии на Евро-2004.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Албании установил необычный рекорд чемпионатов Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хорватия албания

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