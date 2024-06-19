Нойер сравнялся с легендарным голкипером по количеству матчей на чемпионатах Европы

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы Германия встречается с Венгрией.

В старте "бундестим" прогнозируемо вышел Мануэль Нойер, для которого этот матч стал 17-ым на Евро.

Читай также: Германия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

По этому показателю Нойер сравнялся с Джанлуиджи Буффоном. Итальянец и немец несколько дней будут делить между собой рекорд среди игроков на позиции вратаря.

У Эдвина ван дер Сара и Руя Патрисиу по 16 матчей на чемпионатах Европы, а у Уго Льориса - 15.

Отметим, что в последнем туре группового этапа в воскресенье, 23 июня, Германия сыграет со Швейцарией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!