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Нойер сравнялся с легендарным голкипером по количеству матчей на чемпионатах Европы

Следующий матч станет для немца рекордным.
Сегодня, 20:35
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы Германия встречается с Венгрией.

В старте "бундестим" прогнозируемо вышел Мануэль Нойер, для которого этот матч стал 17-ым на Евро.

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По этому показателю Нойер сравнялся с Джанлуиджи Буффоном. Итальянец и немец несколько дней будут делить между собой рекорд среди игроков на позиции вратаря.

У Эдвина ван дер Сара и Руя Патрисиу по 16 матчей на чемпионатах Европы, а у Уго Льориса - 15.

Отметим, что в последнем туре группового этапа в воскресенье, 23 июня, Германия сыграет со Швейцарией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер

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