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Защитник Милана повторил рекорд легенды клуба

Тео Эрнандес переписывает историю "россонери".
Сегодня, 00:04
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Защитник Милана Тео Эрнандес отметился серьезным клубным достижением.

Напомним, в матче с Лечче француз оформил 1+1 и помог своей команде одержать важную победу.

Забитый гол стал для Тео 29-м в футболе Милана, что является повторением клубного рекорда.

Среди защитников "россонери" лишь один игрок сумел забить 29 голов, играя на позиции защитника. Речь, конечно же, о Паоло Мальдини.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала может отправиться в Африку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тео Эрнандес

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