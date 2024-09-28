Защитник Милана повторил рекорд легенды клуба
Тео Эрнандес переписывает историю "россонери".
Защитник Милана Тео Эрнандес отметился серьезным клубным достижением.
Напомним, в матче с Лечче француз оформил 1+1 и помог своей команде одержать важную победу.
Забитый гол стал для Тео 29-м в футболе Милана, что является повторением клубного рекорда.
Среди защитников "россонери" лишь один игрок сумел забить 29 голов, играя на позиции защитника. Речь, конечно же, о Паоло Мальдини.
Ранее также сообщалось, что легенда Реала может отправиться в Африку.
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