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Определилась первая сборная, гарантировавшая себе место в плей-офф Евро-2024

Германия продолжит борьбу на домашнем чемпионате Европы.
Вчера, 22:55
Германия сыграет в плей-офф Евро-2024 / Getty Images
Германия сыграет в плей-офф Евро-2024 / Getty Images

Сборная Германия в матче второго тура группового раунда Евро-2024 обыграла со счетом 2:0 Венгрию.

Благодаря этой победе хозяева континентального первенства набрали шесть очков в квартете и гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

В группе А Бундестим не опустится ниже третьей строчки, где также может оказаться лишь при стечении практически нереальных обстоятельств.

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При этом с уже имеющимися шестью очками Германия попадет в число четырех лучших сборных, занявших третьи места. Бундестим точно будут иметь преимущество над командами группы В, где Хорватия и Албания имеют по одному баллу после двух матчей и могут набрать максимум четыре, а также квартета С, где уже при одном ничейном результате три сборные не наберут по шесть очков.

Напомним, что в 1/8 финала Евро-2024 выходят 16 команд - сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также четверо лучших из занявших третьи позиции.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Германия - Венгрия (2:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Чемпионат Европы-2024

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Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов
Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов

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