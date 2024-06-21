Коноплянка пожелал удачи сборной Украины в матче со Словакией

Экс-игрок "желто-голубых" отметил, что вся страна верит в подопечных Сергея Реброва.

Экс-вингер сборной Украины Евгений Коноплянка пожелал удачи коллективу Сергея Реброва перед матчем второго тура со сборной Словакии.

Коноплянка опубликовал фото в футболке со своего последнего матча в стане "желто-голубых" и отметил, что вся страна верит в победу над словаками.

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"Вперед, родные! Вся Украина в вас верит. Мы с вами!", - написал Евгений в Instagram Stories.

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