Игрок сборной Словакии временно возглавил гонку бомбардиров Евро-2024 благодаря голу Украине

Иван Шранц забил второй гол на турнире.

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы Словакия встречается с Украиной.

"Соколы" вышли вперед на 17-ой минуте благодаря голу Ивана Шранца.

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Для Шранца это уже второй гол на текущем континентальном форуме. Ранее нападающий забил сборной Бельгии.

Сейчас Иван делит первое место в гонке бомбардиров с Джамалом Мусиалой, который отмечался голами в ворота Шотландии и Венгрии.

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