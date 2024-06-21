iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров: Не думаю, что сборная была абсолютно другой по сравнению с игрой против Румынии

Наставник "желто-голубых" высказался о победе над Словакией.
Сегодня, 18:59
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы Украина не без проблем победила Словакию.

После поединка Сергей Ребров в эфире MEGOGO прокомментировал триумф "желто-голубых". По словам специалиста, по его мнению, сборная не показала абсолютно другой игры по сравнению со встречей против Румынии.

"Я не думаю, что это совершенно другая сборная. В прошлом матче были ошибки, но я не считаю, что мы играли очень плохо. Мы проиграли 3:0, да, это очень неприятно, но я считаю, что и сегодня, и в прошлой игре ребята были настроены. К сожалению, были ошибки.

Я считаю, что и в первом тайме мы играли неплохо. Сделали несколько изменений в прессинге, поэтому, было больше моментов и мы заслуженно победили.

Мы всегда благодарны болельщикам, но я считаю, что сегодня надо сказать слова благодарности и игрокам, потому что, они очень много сделали для нашей страны", - сказал Ребров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 Сергей Ребров

Статьи по теме

"О, святой Николай Шапаренко": Реакция Сети на победу Украины над Словакией "О, святой Николай Шапаренко": Реакция Сети на победу Украины над Словакией
Бражко: Перед игрой со Словакией мой дедушка ушел из жизни Бражко: Перед игрой со Словакией мой дедушка ушел из жизни
По стопам Баварии: капитан Штутгарта перейдет в Боруссию Дортмунд По стопам Баварии: капитан Штутгарта перейдет в Боруссию Дортмунд
Команда Русина получила нового главного тренера Команда Русина получила нового главного тренера
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа20:43
По стопам Баварии: капитан Штутгарта перейдет в Боруссию Дортмунд
Европа20:30
Команда Русина получила нового главного тренера
Евро-202420:25
"О, святой Николай Шапаренко": Реакция Сети на победу Украины над Словакией
Европа20:18
Хавбек Ювентуса не может продлить контракт с клубом из-за матери
Европа19:59
Бавария ведет переговоры о трансфере хавбека ПСЖ
Евро-202419:36
Бражко: Перед игрой со Словакией мой дедушка ушел из жизни
Европа19:35
Манчестер Юнайтед активирует отступные форварда Болоньи
Евро-202419:22
Яремчук - второй бомбардир в истории сборной Украины на чемпионатах Европы и мира
Евро-202419:18
Евро-2024: Украина обыграла Словакию, Польша - Австриея, Франция - Нидерланды
Формула 119:14
Гран-при Испании: Хэмилтон, Сайнс и Норрис - быстрейшие во второй практике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK