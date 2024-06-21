Ребров: Не думаю, что сборная была абсолютно другой по сравнению с игрой против Румынии

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы Украина не без проблем победила Словакию.

После поединка Сергей Ребров в эфире MEGOGO прокомментировал триумф "желто-голубых". По словам специалиста, по его мнению, сборная не показала абсолютно другой игры по сравнению со встречей против Румынии.

"Я не думаю, что это совершенно другая сборная. В прошлом матче были ошибки, но я не считаю, что мы играли очень плохо. Мы проиграли 3:0, да, это очень неприятно, но я считаю, что и сегодня, и в прошлой игре ребята были настроены. К сожалению, были ошибки.

Я считаю, что и в первом тайме мы играли неплохо. Сделали несколько изменений в прессинге, поэтому, было больше моментов и мы заслуженно победили.

Мы всегда благодарны болельщикам, но я считаю, что сегодня надо сказать слова благодарности и игрокам, потому что, они очень много сделали для нашей страны", - сказал Ребров.

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