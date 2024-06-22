Гол в ворота Украины попал в число лучших в первом туре группового этапа Евро-2024
УЕФА представил рейтинг лучших голов, которые были забиты в матчах первого тура группового этапа Евро-2024.
Автором самого красивого результативного удара был признан защитник сборной Турции Мерт Мюлдюр, открывший счет в поединке с Грузией (3:1).
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В список также попал голевой эпизод из матча сборной Украины, но с неприятным для "сине-желтых" оттенком. Вторую позицию в перечне авторов самых красивых забитых мячей занял Николае Станчу, который положил начало разгрому Румынией (3:0) украинской команды.
Третьим стал еще один результативный удар представителя сборной Турции Арды Гюлера в поединке с Грузией.
Также на четвертой позиции значится победный гол полузащитника сборной Италии Николы Бареллы в матче с Албанией (2:1).
🇹🇷 Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner 🥵#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
Напомним, на ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.
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