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Гол в ворота Украины попал в число лучших в первом туре группового этапа Евро-2024

Результативный удар румына Станчу стал вторым, расположившись между двумя забитыми мячами турок.
Сегодня, 16:05
Станчу забил сборной Украины / Getty Images
Станчу забил сборной Украины / Getty Images

УЕФА представил рейтинг лучших голов, которые были забиты в матчах первого тура группового этапа Евро-2024.

Автором самого красивого результативного удара был признан защитник сборной Турции Мерт Мюлдюр, открывший счет в поединке с Грузией (3:1).

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В список также попал голевой эпизод из матча сборной Украины, но с неприятным для "сине-желтых" оттенком. Вторую позицию в перечне авторов самых красивых забитых мячей занял Николае Станчу, который положил начало разгрому Румынией (3:0) украинской команды.

Третьим стал еще один результативный удар представителя сборной Турции Арды Гюлера в поединке с Грузией.

Также на четвертой позиции значится победный гол полузащитника сборной Италии Николы Бареллы в матче с Албанией (2:1).

Напомним, на ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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