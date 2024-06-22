Чехия установила антирекорд Евро

Однако, вряд ли это вина игроков коллектива Ивана Гашека.

В рамках 2-го тура чемпионата Европы Грузия едва не вырвала победу над Чехией в конце матча.

Впрочем, подопечные Ивана Гашека несмотря на набранное очко все равно установили антирекорд турнира.

Чехи нанесли 12 ударов в створ ворот Гиорги Мамардашвили, не сумев выиграть. Ранее (с начала сбора статистики в 1980 году - прим.) ни одна команда не била столько в створ ворот при этом, не выиграв в матче.

Отметим, что именно вратарь грузин стал лучшим игроком матча в итоге.

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