iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Чехия установила антирекорд Евро

Однако, вряд ли это вина игроков коллектива Ивана Гашека.
Сегодня, 18:27
Чехия / Getty Images
Чехия / Getty Images

В рамках 2-го тура чемпионата Европы Грузия едва не вырвала победу над Чехией в конце матча.

Впрочем, подопечные Ивана Гашека несмотря на набранное очко все равно установили антирекорд турнира.

Чехи нанесли 12 ударов в створ ворот Гиорги Мамардашвили, не сумев выиграть. Ранее (с начала сбора статистики в 1980 году - прим.) ни одна команда не била столько в створ ворот при этом, не выиграв в матче.

Отметим, что именно вратарь грузин стал лучшим игроком матча в итоге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро чехия

Статьи по теме

Исторический гол Микаутадзе и невероятный промах Лобжанидзе - в обзоре матча Грузия - Чехия Исторический гол Микаутадзе и невероятный промах Лобжанидзе - в обзоре матча Грузия - Чехия
Грузия снова выдала "огненный" поединок, сыграв вничью с Чехией Грузия снова выдала "огненный" поединок, сыграв вничью с Чехией
Германия установила необычный рекорд Евро Германия установила необычный рекорд Евро
Еще одна сборная объявила свою заявку на Чемпионат Европы-2024 Еще одна сборная объявила свою заявку на Чемпионат Европы-2024
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа20:02
Капитан Реала согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Олимпийские виды19:57
Женская сборная Украины обидно уступила в финале чемпионата Европы по фехтованию на саблях
Формула 119:43
Гран-при Испании: Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен - второй
Евро-202419:30
Что нужно от матча Бельгия – Румыния: расклады для сборной Украины
Европа19:25
Челси подписал бразильского таланта, которого называют "Мессиньо"
Евро-202418:55
Турция - Португалия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202418:53
Исторический гол Микаутадзе и невероятный промах Лобжанидзе - в обзоре матча Грузия - Чехия
Евро-202418:27
Чехия установила антирекорд Евро
Евро-202417:59
Грузия снова выдала "огненный" поединок, сыграв вничью с Чехией
Евро-202417:24
Нападающий сборной Грузии повторил достижение Шевченко на Евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK