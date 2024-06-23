iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бельгия - Румыния 2:0 видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 22.06.2024

Второй матч подряд форварду не везет с легальностью своих голов.
Сегодня, 00:38
Бельгия - Румыния / Getty Images
Бельгия - Румыния / Getty Images

В Кельне прошел последний матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024, в котором Бельгия одолела Румынию со счетом 2:0.

На первых же минутах встречи Юри Тилеманс вывел "красных дьяволов" вперед. После перерыва Ромелу Лукаку удвоил преимущество бельгийцев, но и этот гол форварда был отменен, в данном случае из-за офсайда.

Ближе к концу поединка Кевин Де Брюйне все же забил второй гол сборной Бельгии и установил окончательный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бельгия - Румыния во втором туре Евро-2024:

Читай также: Игрок сборной Бельгии пропустит матч против Украины

Бельгия - Румыния 2:0
Голы: Тилеманс, 2, Де Брюйне, 80.

Ожидаемые голы (xG): 1.89 - 0.95
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 19 - 13
Удары в створ: 9 - 4
Фолы: 9 - 10

Бельгия: Кастельс - Кастань, Фас, Вертонген - Доку (Карраско, 72), Тилеманс (Мангала, 72), Онана, Теат (Дебаст, 77) - Де Брюйне, Лукаку, Лукебакио (Троссард, 56).

Румыния: Нице - Рациу (Сореску, 90), Дрэгушин, Бурке, Банку - М. Марин (Олару, 68) - Ман, Р. Марин, Станчу, Михейле (Хаджи, 68) - Дрэгуш (Алибек, 81).

Предупреждения: Лукебакио - Банку, М. Марин.

ИсточникMEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы сборная Бельгии сборная Румынии

Статьи по теме

Как выйти в плей-офф Евро-2024, что для этого нужно: расклады для сборной Украины Как выйти в плей-офф Евро-2024, что для этого нужно: расклады для сборной Украины
Гол Лукаку снова отменили, но Бельгия все равно обыграла Румынию Гол Лукаку снова отменили, но Бельгия все равно обыграла Румынию
Челси ведет переговоры о трансфере форварда сборной Канады Челси ведет переговоры о трансфере форварда сборной Канады
Норрис: За победу на Гран-при Испании будут бороться восемь пилотов Норрис: За победу на Гран-при Испании будут бороться восемь пилотов
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202400:56
Как выйти в плей-офф Евро-2024, что для этого нужно: расклады для сборной Украины
Европа00:53
Челси ведет переговоры о трансфере форварда сборной Канады
Евро-202400:38
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Формула 100:24
Норрис: За победу на Гран-при Испании будут бороться восемь пилотов
Другие страны00:05
Копа Америка-2024: Эквадор - Венесуэла, Мексика - Ямайка
Евро-202400:03
Евро-2024: Бельгия обыграла Румынию, Португалия разгромила Турцию, Грузия сыграла вничью с Чехией
Вчера, 23:56
Евро-202423:56
Гол Лукаку снова отменили, но Бельгия все равно обыграла Румынию
НБА23:31
Все кончено? Томпсон и Уорриорз не ведут переговоры о продлении
Евро-202423:15
Роналду установил возрастной рекорд Евро в матче против Турции
Евро-202422:56
Игрок сборной Бельгии пропустит матч против Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK