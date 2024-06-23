Бельгия - Румыния 2:0 видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 22.06.2024

Второй матч подряд форварду не везет с легальностью своих голов.

В Кельне прошел последний матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024, в котором Бельгия одолела Румынию со счетом 2:0.

На первых же минутах встречи Юри Тилеманс вывел "красных дьяволов" вперед. После перерыва Ромелу Лукаку удвоил преимущество бельгийцев, но и этот гол форварда был отменен, в данном случае из-за офсайда.

Ближе к концу поединка Кевин Де Брюйне все же забил второй гол сборной Бельгии и установил окончательный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бельгия - Румыния во втором туре Евро-2024:

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Бельгия - Румыния 2:0

Голы: Тилеманс, 2, Де Брюйне, 80.

Ожидаемые голы (xG): 1.89 - 0.95

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 19 - 13

Удары в створ: 9 - 4

Фолы: 9 - 10

Бельгия: Кастельс - Кастань, Фас, Вертонген - Доку (Карраско, 72), Тилеманс (Мангала, 72), Онана, Теат (Дебаст, 77) - Де Брюйне, Лукаку, Лукебакио (Троссард, 56).

Румыния: Нице - Рациу (Сореску, 90), Дрэгушин, Бурке, Банку - М. Марин (Олару, 68) - Ман, Р. Марин, Станчу, Михейле (Хаджи, 68) - Дрэгуш (Алибек, 81).

Предупреждения: Лукебакио - Банку, М. Марин.

Источник: MEGOGO

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