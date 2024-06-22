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Игрок сборной Бельгии пропустит матч против Украины

Можно только гадать, как этим сможет воспользоваться Сергей Ребров.
Вчера, 22:56
Доди Лукебакио / Getty Images
Доди Лукебакио / Getty Images

В субботу, 22 июня, в матче второго тура чемпионата Европы-2024 сошлись сборные Бельгии и Румынии.

На 35-й минуте игрок номинальных хозяев Доди Лукебакио заработал желтую карточку. Для 26-летнего бельгийца она стала уже второй на групповом этапе - он также был предупрежден в игре против Словакии (0:1).

Источник: Getty Images

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Таким образом Лукебакио не сможет помочь команде Доменико Тедеско в матче третьего тура против сборной Украины, который состоится 26 июня.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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