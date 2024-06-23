Фернандеш - о пасе Роналду: Это доказывает, что для нас важнее побеждать

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал эпизод с Криштиану Роналду.

Напомним, в матче против сборной Турции Роналду помог отличиться Фернандешу, хотя сам имел отличную возможность, чтобы забить гол.

По мнению хавбека это лишний раз доказывает, насколько сборная нацелена на победу.

"Забивать нравится всем, но это не самое важное в футболе, и мой гол это отражает. Криштиану - наш лучший бомбардир, он голеадор, но, получив такую возможность, он делает ассист. Это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы.

Все знают, что наша цель - победа. Другой цели нет. Матч с Грузией будет очень важным, несмотря на нашу ситуацию, мы хотим выиграть", - заявил Бруну Фернандеш для O Jogo.

С обзором матча Турция - Португалия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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