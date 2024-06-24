iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судаков: Вся игра Бельгии строится через де Брюйне и Лукаку

Украинец высказался о влиянии индивидуальностей на игру "красных дьяволов".
Вчера, 22:56
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мыслями об игре Кевина де Брюйне и сборной Бельгии в целом.

По словам Судакова, де Брюйне и Ромелу Лукаку имеют невероятное влияние на коллектив Доменико Тедеско.

Читай также: Яремчук: Бельгия сейчас под давлением, поэтому, они будут играть с двойным желанием

"Де Брюйне невероятный футболист, один из сильнейших полузащитников сейчас в футболе. Он капитан сборной Бельгии.

Смотрел его игру против Румынии, видно, как вся игра строится через Кевина, Лукаку. У Бельгии индивидуально сильные футболисты. Нам надо будет их ликвидировать", - сказал Судаков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне Ромелу Лукаку Георгий Судаков

Статьи по теме

"Все готовятся играть на победу": Судаков рассказал, чего ждать от матча с Бельгией "Все готовятся играть на победу": Судаков рассказал, чего ждать от матча с Бельгией
"Впереди еще один финал": Судаков - о матче с Бельгией "Впереди еще один финал": Судаков - о матче с Бельгией
Судаков: Мы заслуживаем хейта, но впереди еще два матча Судаков: Мы заслуживаем хейта, но впереди еще два матча
Судаков - о разгроме от Румынии: Это еще не конец Судаков - о разгроме от Румынии: Это еще не конец
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202400:40
Определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024
Евро-202400:24
Как ничья итальянцев с хорватами сыграла на руку Украине: расклады для сборной, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024
Евро-202400:19
Украина точно выйдет в плей-офф, если займет третье место с четырьмя очками
Евро-202400:01
Гол Дзакканьи вывел Италию в плей-офф Евро-2024
Вчера, 23:59
Евро-202423:59
Албания минимально проиграла Испании и вылетела из Евро-2024
Евро-202423:34
Миколенко рассказал, за счет чего команда намерена обыграть Бельгию
Евро-202423:24
"Все идет в правильном направлении": Дешам высказался о восстановлении Мбаппе
Евро-202423:21
Сборная Италии отметилась уникальным достижением
Евро-202422:56
Судаков: Вся игра Бельгии строится через де Брюйне и Лукаку
Украина22:30
Легионер Динамо перешел в экзотический чемпионат
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK