Судаков: Вся игра Бельгии строится через де Брюйне и Лукаку

Украинец высказался о влиянии индивидуальностей на игру "красных дьяволов".

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мыслями об игре Кевина де Брюйне и сборной Бельгии в целом.

По словам Судакова, де Брюйне и Ромелу Лукаку имеют невероятное влияние на коллектив Доменико Тедеско.

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"Де Брюйне невероятный футболист, один из сильнейших полузащитников сейчас в футболе. Он капитан сборной Бельгии.

Смотрел его игру против Румынии, видно, как вся игра строится через Кевина, Лукаку. У Бельгии индивидуально сильные футболисты. Нам надо будет их ликвидировать", - сказал Судаков.

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