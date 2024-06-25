Тренер сборной Хорватии недоволен решениями судьи в матче с Италией

У Златко Далича есть вопросы к компенсированному времени.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритикова арбитра матча с Италией.

Напомним, что поединок, который судил нидерландец Данни Маккели, завершился ничьей благодаря голу на последней компенисрованной минуте.

Именно решение судьи добавить целых восемь минут к матчу и не понравилось Даличу, который обвинил во всем УЕФА и ФИФА.

"Судья повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут. Я уже на протяжении 5 лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова.

В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени?", - приводит слова Далича Jutarnji List.

С видеообзором поединка Хорватия - Италия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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