Далич: Аргентина находиться под большим давлением, чем Хорватия

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своим мнением о предстоящем матче против сборной Аргентины. Он уверен, что его команда сможет продемонстрировать характер и победить аргентинцев тем более, что у них ситуация сложнее.

Далич заверил, что его команда намерена играть так же, как играли против Бразилии, не пытаясь подстроиться под оппонента. Но Аргентина имеет статус фаворита, поэтому давление на них будет больше, чем на Хорватию, и на этом можно сыграть.

"Мы сыграем с замечательной командой, которую ведет за собой Лионель Месси. Она под большим давлением, чем мы. Мы знаем, как Аргентина намерена играть. Я оптимист и верю в игроков, которые уже проявили и мастерство, и характер. Мы не будем подстраиваться. под соперника мы сыграем в свой футбол с целью добиться нужного результата.

Аргентина сильна, но многое зависит от нас самих. Надо играть как команда, как это было против Бразилии. Месси в форме, он способен решить результат матча в одиночку, но при этом его поддерживают агрессивно действующие партнеры, готовые бороться. Аргентина – отличная и сбалансированная команда. Для нее это важный матч, трибуны будут на ее стороне. Для нас это минус, но жаловаться мы не станем", – цитирует Далича Index.

В конце интервью Далич просто предложил всем наслаждаться матчем двух сильных сборных и легендарного игрока. Ранее главный тренер хорватов уже подчеркивал, насколько опасным может оказаться Месси.