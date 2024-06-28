Тренер сборной Хорватии может возглавить клуб из Саудовской Аравии
Саудовский клуб Аль-Иттихад намерен пригласить Златко Далича на пост главного тренера вместо Марсело Гальярдо, с которым планируют разорвать контракт.
Руководство клуба считает, что нынешний тренер сборной Хорватии может привести команду к успеху, учитывая его предыдущие достижения в Аль-Фейсали и Аль-Хилаль.
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Как сообщает издание Večernji list, официальные переговоры с Даличем планируется начать в ближайшее время, предлагая ему зарплату в 20 миллионов долларов в год.
Президент Хорватского футбольного союза подтвердил, что Далич останется тренером сборной Хорватии до окончания чемпионата мира в 2026 году, несмотря на неудачу на Евро-2024.
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