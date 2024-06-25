Сборная Хорватии повторила собственный антирекорд

Команда не выиграла ни одного матча на Евро всего второй раз в своей истории.

Сборная Хорватии повторила собственное антидостижение 20-летний давности.

Напомним, накануне подопечные Златко Далича сыграли в ничью со сборной Италии и существенно уменьшили свои шансы пройти в плей-офф.

После трех туров хорваты занимают третье место с двумя очками. Сборная уступила Испании, а затем сыграла в ничью с Албанией.

Таким образом Хорватия во второй раз в своей истории не выиграла ни одного матча в финальной части Евро.

В последний раз такое случалось на Евро-2004, тогда Хорватия сыграли две ничьих с Францией и Швейцарией, а также проиграла Англии.

Интересно, что необычным достижением в том матче отметилась и сборная Италии.

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