Тренер Хорватии назвал причину поражения в матче с Аргентиной

В рамках 1/2 финала чемпионата мира сборная Хорватии разгромно проиграла национальной команде Аргентине (0:3).

Главный тренер хорватской сборной Златко Далич высказался о том, что его команда не смогла выйти в финал. По словам тренера, для успеха не хватило нападающего.

"Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят. Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда – наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку, которая привела к пенальти".

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"Мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался. Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда", - цитирует Далича Index.

Отметим, что Хорватия сыграет в матче за третье место. Соперник определится по итогам второго полуфинала Франция - Марокко.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Хорватия.