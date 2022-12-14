iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Хорватии назвал причину поражения в матче с Аргентиной

Златко Далич подвел итоги выступления команды в полуфинале ЧМ-2022.
Сегодня, 08:28
Златко Далич / Getty Images
Златко Далич / Getty Images

В рамках 1/2 финала чемпионата мира сборная Хорватии разгромно проиграла национальной команде Аргентине (0:3).

Главный тренер хорватской сборной Златко Далич высказался о том, что его команда не смогла выйти в финал. По словам тренера, для успеха не хватило нападающего.

"Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят. Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда – наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку, которая привела к пенальти".

Читай также: Месси побил рекорд Батистуты по голам за Аргентину

"Мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался. Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда", - цитирует Далича Index.

Отметим, что Хорватия сыграет в матче за третье место. Соперник определится по итогам второго полуфинала Франция - Марокко.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Хорватия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии Златко Далич

Статьи по теме

Аргентина - Хорватия 3:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия 3:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Хорватский судья убежден, что Орсато ошибся, поставив пенальти Хорватский судья убежден, что Орсато ошибся, поставив пенальти
Стал известен первый финалист ЧМ-2022 Стал известен первый финалист ЧМ-2022
Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал чемпионата мира Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал чемпионата мира
Помочь журналистам

Видео

Аргентина - Хорватия 3:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Аргентина - Хорватия 3:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина вышла в финал
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

Бокс12:55
"Реально задумываюсь": Усик оценил вероятность завершения карьеры после боя с Фьюри
Киберспорт12:35
BLAST Premier. World Final 2022: расписание и результаты финального турнира
ЧМ-202212:20
Месси огненно обыграл игрока, за которого просят 100 млн евро - Видео
ЧМ-202212:02
Месси сделал заявление о своем будущем в сборной Аргентины после ЧМ-2022
ЧМ-202211:50
Жгучая модель поддержала Марокко перед игрой с Францией в рамках ЧМ-2022
Киберспорт11:06
S1mple - игрок года на ПК по версии Esports Awards
Бокс10:44
Усик рассказал, с кем разговаривал по телефону во время дуэли взглядов с Фьюри
Европа10:19
Бельгия объявила о поиске нового тренера с определенным условием
ЧМ-202209:55
Франция - Марокко: онлайн-трансляция матча 14.12.2022 чемпионата мира
Бокс09:11
Стало известно, когда Усик начнет готовиться к бою с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK