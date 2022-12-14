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Футбол

Тренер Хорватии прервал интервью Месси, чтобы поздравить его с выходом в финал чемпионата мира

Далич проявил уважение к сопернику.
Сегодня, 21:59
Златко Далич / Getty Images
Златко Далич / Getty Images

Сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре.

Капитан южноамериканцев Лионель Месси давал после игры интерью, в тот момент рядом проходил тренер "шашечников" Златко Далич. Наставник команды соперника подошел к Месси и пожал ему руку, поздравив с победой и выходом в финал ЧМ-2022, проявив тем самым уважение.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с победителем пары Франция – Марокко. В свою очередь, проигравший будет противостоять Хорватии в матче за третье место.

Ранее Месси сделал заявление о своем будущем в сборной Аргентины после ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Златко Далич

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