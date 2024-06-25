iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер в шаге от подписания экзотического легионера - журналист

Алаа Грам уже прошел медосмотр для "горняков".
Вчера, 22:44
Алаа Грам (по центру) / Getty Images
Алаа Грам (по центру) / Getty Images

Донецкий Шахтер близок к завершению заключения сделки по приобретению защитника Сфахсьена Алаа Грама.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, тунисский центрбек приехал в Словению, где начинает подготовку к следующему сезону украинский гранд.

Читай также: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ

Грам, якобы, уже прошел медосмотр для "горняков" и вскоре должно быть объявлено о его трансфере.

Сумма трансфера по сообщениям, которые были в СМИ ранее должна составить 2 млн евро плюс Сфахсьен должен получить 10% от следующей продажи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Легионер Шахтера решил вернуться в клуб Легионер Шахтера решил вернуться в клуб
Реал отказался выкупать защитника Шахтера Реал отказался выкупать защитника Шахтера
Клуб из Дании решил подписать полузащитника Шахтера Клуб из Дании решил подписать полузащитника Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024
Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202400:16
Дания заняла второе место в группе благодаря девятому пункту тай-брейка в регламенте
Вчера, 23:59
Евро-202423:59
Англия сыграла в ужасно скучную ничью со Словенией
Евро-202423:58
Дания после нулевой ничьей с Сербией сохранила второе место в группе
Евро-202423:52
Официально: Хорватия вылетела с Евро-2024
Евро-202423:40
Евро-2024: Австрия, Франция и Нидерланды присоединились к участникам плей-офф
Евро-202423:34
Полузащитник Бельгии: В отборе на Евро-2024 Украина провела два великолепных матча с Англией
Бокс23:09
Экс-соперник Ломаченко сообщил, что его бой с Дэвисом может не состояться
Евро-202422:44
Шахтер в шаге от подписания экзотического легионера - журналист
Евро-202422:39
Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024
Евро-202422:01
Фестиваль голов - в обзоре матча Нидерланды - Австрия
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK