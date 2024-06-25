Шахтер в шаге от подписания экзотического легионера - журналист
Алаа Грам уже прошел медосмотр для "горняков".
Донецкий Шахтер близок к завершению заключения сделки по приобретению защитника Сфахсьена Алаа Грама.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, тунисский центрбек приехал в Словению, где начинает подготовку к следующему сезону украинский гранд.
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Грам, якобы, уже прошел медосмотр для "горняков" и вскоре должно быть объявлено о его трансфере.
Сумма трансфера по сообщениям, которые были в СМИ ранее должна составить 2 млн евро плюс Сфахсьен должен получить 10% от следующей продажи.
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