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Роналду установил собственный антирекорд на Евро

Криштиану впервые не забил на групповой стадии "больших турниров" сборных.
Сегодня, 11:28
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 Грузия сенсационно победила Португалию.

В этом матче Криштиану Роналду провел 66 минут и не отметился голом, как и в предыдущих двух матчах группы F.

Таким образом, форвард впервые в карьере не забил на групповом этапе чемпионатах Европы или мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду установил возрастной рекорд Евро в матче против ТурцииРоналду установил возрастной рекорд Евро.

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