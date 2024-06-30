iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 01.07.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.
Сегодня, 09:30
Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Getty Images
Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Getty Images

В понедельник, 1 июля, сборные Франции и Бельгии встретятся в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Французы вышли в плей-офф чемпионата Европы со второго места в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей, а бельгийцы продолжают борьбу в турнире также после второй позиции в квартете с Румынией, Словакией и Украиной.

Читай также: Сетка плей-офф Евро-2024: прогнозы на победителя турнира

Поединок Франция - Бельгия состоится в Дюссельдорфе на стадионе Дюссельдорф Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Бельгия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 1 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Победитель противостояния между Францией и Бельгией в четвертьфинале встретится с Португалией или Словенией.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онлайн сборная Франции сборная Бельгии онлайн-трансляция видео онлайн-трансляция чемпионат европы 2024

Статьи по теме

Испания - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Испания - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Алекс Перейра зрелищно нокаутировал Прохазку и остался чемпионом UFC Алекс Перейра зрелищно нокаутировал Прохазку и остался чемпионом UFC
Англия - Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Англия - Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Германия - Дания 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024
Германия - Дания 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202409:30
Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
ММА09:16
Алекс Перейра зрелищно нокаутировал Прохазку и остался чемпионом UFC
Евро-202409:00
Испания - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202408:55
Англия - Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Бокс08:50
Бокс: расписание боев
Бокс08:45
Лопес разбил Клаггетта и защитил чемпионский титул
Евро-202408:25
Игрок сборной Бельгии записал видео, в котором пообещал "сломать Мбаппе"
Другие страны08:10
Копа Америка-2024: Аргентина победила Перу, ничья Канады и Чили
Другие страны07:58
Лаутаро оформил дубль и принес Аргентине третью победу в группе Копа Америка-2024
Европа07:15
Футбол сегодня: Англия сыграет со Словакией, а Испания - с Грузией в 1/8 финала Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK