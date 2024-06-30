Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 01.07.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В понедельник, 1 июля, сборные Франции и Бельгии встретятся в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Французы вышли в плей-офф чемпионата Европы со второго места в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей, а бельгийцы продолжают борьбу в турнире также после второй позиции в квартете с Румынией, Словакией и Украиной.

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Поединок Франция - Бельгия состоится в Дюссельдорфе на стадионе Дюссельдорф Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Бельгия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 1 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Победитель противостояния между Францией и Бельгией в четвертьфинале встретится с Португалией или Словенией.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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