Роналду лидирует на Евро-2024 по неприятному для игроков атаки показателю

Впрочем, Криштиану находится в этом списке в солидной компании.

В рамках Евро-2024 Португалия встречается со Словенией в рамках Евро-2024

В старте португальцев вышел Криштиану Роналду, который в первом тайме не забил, однако, очень старался это сделать, как и на протяжении всего турнира.

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Роналду пока имеет 16 ударов по воротам соперников и ни одного гола на турнире. Он является лидером по показателю ударов по воротам без забитых голов.

Второе место в этом антирейтинге разделяют сразу три игрока: форвард Франции Маркус Тюрам, нападающий Бельгии Ромелу Лукаку и вингер Испании Ламин Ямаль.

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