Роналду лидирует на Евро-2024 по неприятному для игроков атаки показателю
Впрочем, Криштиану находится в этом списке в солидной компании.
В рамках Евро-2024 Португалия встречается со Словенией в рамках Евро-2024
В старте португальцев вышел Криштиану Роналду, который в первом тайме не забил, однако, очень старался это сделать, как и на протяжении всего турнира.
Читай также: Португалия - Словения: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Роналду пока имеет 16 ударов по воротам соперников и ни одного гола на турнире. Он является лидером по показателю ударов по воротам без забитых голов.
Второе место в этом антирейтинге разделяют сразу три игрока: форвард Франции Маркус Тюрам, нападающий Бельгии Ромелу Лукаку и вингер Испании Ламин Ямаль.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!