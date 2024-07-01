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Роналду лидирует на Евро-2024 по неприятному для игроков атаки показателю

Впрочем, Криштиану находится в этом списке в солидной компании.
Вчера, 23:18
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках Евро-2024 Португалия встречается со Словенией в рамках Евро-2024

В старте португальцев вышел Криштиану Роналду, который в первом тайме не забил, однако, очень старался это сделать, как и на протяжении всего турнира.

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Роналду пока имеет 16 ударов по воротам соперников и ни одного гола на турнире. Он является лидером по показателю ударов по воротам без забитых голов.

Второе место в этом антирейтинге разделяют сразу три игрока: форвард Франции Маркус Тюрам, нападающий Бельгии Ромелу Лукаку и вингер Испании Ламин Ямаль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Криштиану Роналду

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