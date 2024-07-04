iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вот это подготовка: Игроки сборной Германии научились печь хлеб в преддверии матча с Испанией

"Бундестим" весело проводят свое свободное время.
Сегодня, 17:50
Сборная Германии / Getty Images
Сборная Германии / Getty Images

Футболисты сборной Германии попробовали свои силы в новом ремесле.

Давид Раум и Йозуа Киммих "поигрались" с тестом и испекли по буханке хлеба в печи, а после похвастались своим результатом на камеру.

Напомним, в пятницу, 5 июля, в рамках четвертьфинала Евро-2024 сборная Германии сыграет против Испании. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Ранее была названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии

Статьи по теме

Голы Хаверца и Мусиалы вывели Германию в четвертьфинал Евро-2024 Голы Хаверца и Мусиалы вывели Германию в четвертьфинал Евро-2024
Сборная Германии перечислит часть призовых на помощь бездомным Сборная Германии перечислит часть призовых на помощь бездомным
Один из лидеров сборной Германии травмировался в матче со Швейцарией Один из лидеров сборной Германии травмировался в матче со Швейцарией
Германия на последних минутах вырвала ничью со Швейцарией и первое место в группе Германия на последних минутах вырвала ничью со Швейцарией и первое место в группе
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:55
Ибрагимович выступил с заявлением касаемо будущего лидеров Милана
Теннис19:50
Украинцы на Уимблдоне: Снигур вылетала, Костюк и Свитолина пробились в третий раунд
Теннис19:47
Свитолина обыграла Нимайер и прошла в третий раунд Уимблдона
Формула 119:39
Норрис: Не думаю, что Ферстаппену стоит извиняться за инцидент в Австрии
Европа19:16
Форвард сборной Бразилии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Евро-202418:55
Ребров: Украина не показала на Евро-2024 всего своего потенциала
Теннис18:38
Снигур покинула Уимблдон, уступив латвийке во втором раунде
Европа18:22
Манчестер Юнайтед готов рассмотреть предложения по Рэшфорду
Европа18:19
Арсенал объявил о выкупе голкипера Брентфорда
Украина17:51
Заря объявила о подписании молодого австрийца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK