Вот это подготовка: Игроки сборной Германии научились печь хлеб в преддверии матча с Испанией

"Бундестим" весело проводят свое свободное время.

Футболисты сборной Германии попробовали свои силы в новом ремесле.

Давид Раум и Йозуа Киммих "поигрались" с тестом и испекли по буханке хлеба в печи, а после похвастались своим результатом на камеру.

Напомним, в пятницу, 5 июля, в рамках четвертьфинала Евро-2024 сборная Германии сыграет против Испании. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Ранее была названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024.

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