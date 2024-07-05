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Защитник сборной Германии сделал особые бутсы на Евро-2024 в честь местного блюда

Рюдигер очень любит донер.
Сегодня, 19:19
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Футболист сборной Германии Антонио Рюдигер появился на поле на матч против Испании в особых бутсах.

Защитник решил сделать себе кастомный футбольный атрибут, внутри которого виднеется фото игрока с донером - одним из любимых немцами уличных перекусов.

Источник: Instagram

Напомним, в рамках нынешнего чемпионата Европы на счету Рюдигера одна желтая карточка и автогол в матче с Шотландией.

Ранее сообщалось, что футболист Албании сделал себе кастомные бутсы с известным персонажем из видеоигр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Антонио Рюдигер

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