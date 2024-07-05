Защитник сборной Германии сделал особые бутсы на Евро-2024 в честь местного блюда
Рюдигер очень любит донер.
Футболист сборной Германии Антонио Рюдигер появился на поле на матч против Испании в особых бутсах.
Защитник решил сделать себе кастомный футбольный атрибут, внутри которого виднеется фото игрока с донером - одним из любимых немцами уличных перекусов.
Напомним, в рамках нынешнего чемпионата Европы на счету Рюдигера одна желтая карточка и автогол в матче с Шотландией.
Ранее сообщалось, что футболист Албании сделал себе кастомные бутсы с известным персонажем из видеоигр.
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