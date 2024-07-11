"Я ухватился за шанс обеими руками": Герой полуфинала Евро-2024 - о победе над Нидерландами

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс высказался о волевой победе над Нидерландами в полуфинале Евро-2024 (2:1).

Англичанин забил решающий мяч на 90+1-й минуте и вывел свою команду в финал турнира, где "три льва" встретятся с Испанией.

Читай также: Англия шокировала Нидерланды, вырвав путевку в финал Евро-2024

"Это невероятно, я ждал этого момента несколько недель. Мне пришлось долго и тяжело трудиться, чтобы оказаться там, где я нахожусь сегодня. Я получил свой шанс и ухватился за него обеими руками.

Перед выходом на замену с Палмером я сказал ему, что мы выйдем на поле, а ты выведешь меня. Я знал, что как только он получит мяч, он выведет меня на удар. Когда мяч попал в нижний угол, это было лучшее чувство на свете.

У нас есть какой-то фактор, позволяющий нам вернуться и отыграться. Мы никогда не сдаемся. Остается одна игра - мы готовы к Испании", - приводит слова Уоткинса официальный сайт УЕФА со ссылкой на ITVSport.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Нидерланды - Англия (1:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!