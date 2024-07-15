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Кейн - о финале: Наши сердца разбиты

Форвард подчеркнул, что в следующий раз команда будет снова готова бороться.
Сегодня, 16:45
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился постом с благодарностями болельщикам.

Форвард написал, что вся команда разбита из-за поражения, однако не сломлена и готова бороться снова в следующий раз.

"Наши сердца разбиты, потому что мы не смогли добиться того, ради чего так усердно работали.

Это был долгий и тяжелый турнир, и я очень горжусь ребятами и сотрудниками, благодаря которым мы вышли в финал.

В итоге мы не достигли нашей цели, и нам придется с этим смириться, но, как и всегда, мы поднимемся, отряхнемся и будем готовы снова сражаться в футболке сборной Англии.

Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и поддерживали до самого конца», – написал капитан сборной Англии в своем Твиттере.

Ранее экс-игрок сборной Нидерландов раскритиковал игроков сборной Англии.

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