УЕФА назвал гол Ямаля в ворота Франции лучшим на Евро-2024
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал десятку лучших голов прошедшего чемпионата Европы 2024 года.
Так, по версии организации, лучший гол всего турнира на свой счет записал победитель Евро-2024 в составе сборной Испании Ламин Ямаль.
Вингер Барселоны отметился красивым дальним выстрелом в полуфинальном матче против Франции (2:1).
Тогда при счете 0:1 в пользу "Les Bleus", 16-летний игрок, находясь за пределами штрафной площади, сместился чуть ближе к центру и нанес удар. Мяч после попадания в штангу влетел в ворота Майка Меньяна.
Видео гола Ламина Ямаля:
Напомним, что немногим ранее УЕФА опубликовал символическую сборную чемпионата Европы 2024 года, большую часть мест в которой заняли испанские игроки.
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