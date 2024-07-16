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УЕФА назвал гол Ямаля в ворота Франции лучшим на Евро-2024

Юная звезда Испании записала в свой актив еще одно достижение.
Сегодня, 18:04
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал десятку лучших голов прошедшего чемпионата Европы 2024 года.

Так, по версии организации, лучший гол всего турнира на свой счет записал победитель Евро-2024 в составе сборной Испании Ламин Ямаль.

Вингер Барселоны отметился красивым дальним выстрелом в полуфинальном матче против Франции (2:1).

Тогда при счете 0:1 в пользу "Les Bleus", 16-летний игрок, находясь за пределами штрафной площади, сместился чуть ближе к центру и нанес удар. Мяч после попадания в штангу влетел в ворота Майка Меньяна.

Видео гола Ламина Ямаля:

Напомним, что немногим ранее УЕФА опубликовал символическую сборную чемпионата Европы 2024 года, большую часть мест в которой заняли испанские игроки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы сборная Испании Ламин Ямаль

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