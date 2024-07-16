УЕФА назвал гол Ямаля в ворота Франции лучшим на Евро-2024

Юная звезда Испании записала в свой актив еще одно достижение.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал десятку лучших голов прошедшего чемпионата Европы 2024 года.

Так, по версии организации, лучший гол всего турнира на свой счет записал победитель Евро-2024 в составе сборной Испании Ламин Ямаль.

Вингер Барселоны отметился красивым дальним выстрелом в полуфинальном матче против Франции (2:1).

Тогда при счете 0:1 в пользу "Les Bleus", 16-летний игрок, находясь за пределами штрафной площади, сместился чуть ближе к центру и нанес удар. Мяч после попадания в штангу влетел в ворота Майка Меньяна.

Видео гола Ламина Ямаля:

Напомним, что немногим ранее УЕФА опубликовал символическую сборную чемпионата Европы 2024 года, большую часть мест в которой заняли испанские игроки.

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