УЕФА объявил символическую сборную чемпионата Европы-2024

Чемпионат Европы 2024 года завершился победой сборной Испании, которая в четвертый раз в своей истории стала победителем континентального турнира.

Спустя несколько дней УЕФА обнародовал символическую сборную Евро-2024.

Так, в лучшей одиннадцатке оказалось шесть представителей "фурии рохи", остальные пять слотов заняли игроки разных стран.

Символическая сборная Евро-2024: Меньян (Франция) - Уокер (Англия), Аканджи (Швейцария), Салиба (Франция), Кукурелья (Испания) - Родри (Испания), Руис (Испания), Ольмо (Испания) - Ямаль (Испания), Мусиала (Германия), Уильямс (Испания).

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024

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Напомним, что сборная Испании в качестве победителя Евро-2024 сыграет в Финалиссиме-2025 с триумфатором Копа Америка-2024, которым стала сборная Аргентины.

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