Игрок клуба Серии А, переживший инфаркт, рассказал о желании вернуться на поле

Футболист Фиорентины Эдоардо Бове поделился мыслями о своем будущем.

По словам Бове, он готов вернуться на поле несмотря ]пережитый инфаркт во время матча против Интера.

«Очень скучаю по игре в футбол. Не только в Серии А, я очень скучаю по игре с друзьями. Не иметь возможности играть - это все равно, что потерять самую большую любовь. Я могу объяснить это только так.

Теперь задача состоит в том, чтобы попытаться и дальше оставаться самим собой, несмотря на то, что я потерял важную часть себя».

Эдоардо будет рассматривать варианты за рубежом, поскольку, на Родине ему запрещено играть со встроенным в тело дефибриллятором.

«Я знаю, что это временное состояние. Моя цель - вернуться к игре в июне.

Мне еще предстоит посетить несколько (медицинских) визитов, врачи должны сопоставить все данные.

Если я решу оставить дефибриллятор, то не смогу играть в Италии. Здесь здоровье стоит выше человека, я не говорю, что это неправильное правило.

За рубежом - да, (можно играть) практически везде. Футбол слишком важен для меня, я не могу позволить себе так просто сдаться. Я попробую еще раз, без тени сомнения. Я также посмотрю, как я. Если я боюсь, если я не чувствую себя спокойно, то все изменится.

На сегодняшний день я рассматриваю варианты за границей. Но я не исключаю, что дефибриллятор могут снять. Врачи говорят мне, что это возможно», - резюмировал Бове в интервью Vanity Fair.

Отметим, что формально Эдоардо принадлежит Роме, однако летом он перешел в Фиорентину на правах аренды с обязательным выкупом.

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