Борнмут с удалением Забарного проиграл аутсайдеру АПЛ
«Вишни» минимально уступили Вулверхэмптону.
В рамках 26-го тура АПЛ Борнмут на своем поле встретился с Вулверхэмптоном.
Все самые интересные моменты матча уместились с 30-й по 36-ю минуту поединка.
Сначала «вишни» остались в меньшинстве. После просмотра VAR судья решил дать Илье Забарному «прямую» красную карточку.
Вулверхэмптон этим быстро воспользовался и на 36-ой минуте открыл счет усилиями Матеуса Куньи.
Во второй 45-минутке «волки» продолжали давить, однако не смогли забить, а хозяева ни разу не ударили по воротам, поэтому счет остался таким же, как и после окончания первого тайма.
Борнмут - Вулверхэмптон 0:1
Гол: Кунья, 36
Удаление: Забарный, 31
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