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Футбол

Борнмут с удалением Забарного проиграл аутсайдеру АПЛ

«Вишни» минимально уступили Вулверхэмптону.
Сегодня, 18:59
Момент фола Забарного / Getty Images
Момент фола Забарного / Getty Images

В рамках 26-го тура АПЛ Борнмут на своем поле встретился с Вулверхэмптоном.

Все самые интересные моменты матча уместились с 30-й по 36-ю минуту поединка.

Сначала «вишни» остались в меньшинстве. После просмотра VAR судья решил дать Илье Забарному «прямую» красную карточку.

Вулверхэмптон этим быстро воспользовался и на 36-ой минуте открыл счет усилиями Матеуса Куньи.

Во второй 45-минутке «волки» продолжали давить, однако не смогли забить, а хозяева ни разу не ударили по воротам, поэтому счет остался таким же, как и после окончания первого тайма.

Борнмут - Вулверхэмптон 0:1

Гол: Кунья, 36

Удаление: Забарный, 31

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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