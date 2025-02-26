Бражко - о продлении контракта с Динамо: Очень быстрое решение

У Владимира не было сомнений о том, стоит ли продлевать соглашение.

Полузащитник Динамо Владимир Бражко поделился мыслями о продлении контракта с клубом.

По словам Владимира, Динамо для него очень особенный клуб.

«Динамо в моей жизни занимает особое место. Я вырос и стал профессиональным игроком в этом клубе, полностью доверяю руководству и очень хочу побеждать с командой на всех уровнях.

Мне доверяют в клубе, я чувствую, что могу прогрессировать и развиваться, приносить пользу и сделать шаг вперед. Это клуб очень много для меня сделал, в том числе, в сложной для меня ситуации».

Также полузащитник рассказал о том, что не имел никаких сомнений относительно продления контракта.

«Нет, это вообще было очень быстрое и простое решение с профессиональной точки зрения. У меня были разговоры с главным тренером Александром Шовковским, президентом клуба Игорем Суркисом, они оба дали понять, что полностью доверяют мне и рассчитывают на мою качественную игру.

Понимаете, это не просто отношения игрок - футбольный клуб. Это мой футбольный дом, моя футбольная семья. Очень важно, что наши отношения выстроены на взаимном доверии и уважении».

Напоследок Бражко отметил, что несмотря на зимние слухи сейчас он полностью сконцентрирован на игре за киевлян.

«Последние месяцы не были для меня спокойными и комфортными. Прежде всего, это травма, которая не дала мне возможности провести полноценные сборы. Затем эта история с потенциальным трансфером, слухи вокруг него.

Но сейчас я полностью сосредоточен на игре за «Динамо» и имею огромное желание ответить своей игрой клубу, тренерам и руководству за их доверие и поддержку, - сказал Бражко.

Контракт украинца будет действовать до 2029 года.

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