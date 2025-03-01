Шахтер - Александрия: Обзор и результат матча УПЛ 01.03.2025

В рамках 19-го тура УПЛ Шахтер встретился с Александрией.

Первый тайм обе команды потратили на силовую борьбу и «разведку». На двоих команды лишь дважды ударили в сторону ворот и ни разу не попали в створ.

Во второй 45-минутке игра оживилась и пришли забитые голы. Все мячи были забиты игроками дончан и в последние 15 минут встречи.

Сперва счет открыл Георгий Судаков, а в конце отличился Эгиналду и Судаков оформил дубль

Шахтер - Александрия 3:0

Голы: Судаков, 77, 90+3, Эгиналду. 88.

Шахтер: Д. Резник - Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко (Судаков, 46), Назарина, Крыськив (Грам, 84) - Швед (Элиас, 73), Траоре (Эгиналду, 46), Кевин.

Александрия: Ермаков - Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк - Мишнев (Ковалец, 74), Калюжный, Шепелев - Безерра, Филиппов, Цара (Беляев, 74).

Предупреждения: Кевин, Матвиенко - Калюжный, Мишнев

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