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Футбол

Конкурента Довбика признали лучшим игроком Ромы в феврале

Эльдор Шомуродов провел неплохой месяц.
Вчера, 23:37

Итальянская Рома объявила победителя в номинации лучший игрок февраля во взрослой команде.

Как сообщила пресс-служба клуба, лучшим футболистом февраля для римлян стал Эльдор Шомуродов. Узбек забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.

Отметим, что в этом месяце Эльдор вынужденно был основным из-за проблем Артема Довбыка.

Впрочем, итальянские СМИ отмечают, что Раньери нравится взаимодействие Шомуродова с командой и он может вытеснить украинца, даже если тот будет здоровым

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик Эльдор Шомуродов

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