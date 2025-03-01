Конкурента Довбика признали лучшим игроком Ромы в феврале

Итальянская Рома объявила победителя в номинации лучший игрок февраля во взрослой команде.

Как сообщила пресс-служба клуба, лучшим футболистом февраля для римлян стал Эльдор Шомуродов. Узбек забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.

Отметим, что в этом месяце Эльдор вынужденно был основным из-за проблем Артема Довбыка.

Впрочем, итальянские СМИ отмечают, что Раньери нравится взаимодействие Шомуродова с командой и он может вытеснить украинца, даже если тот будет здоровым

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