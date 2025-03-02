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Палкин: Украина не чувствует того единства, о котором постоянно говорят в ФИФА

Гендиректор Шахтера раскритиковал Джанни Инфантино
Сегодня, 16:37
Сергей Палкин / Getty Images
Сергей Палкин / Getty Images

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал действия ФИФА в сторону Украины после начала полномасштабного вторжения.

По словам функционера, организация никак не поддержала украинский футбол.

«Когда ФИФА все время говорит: «Мы - одна семья», где эта семья находится? Возможно, Украина не является частью «единой семьи» с точки зрения ФИФА.

Это единство, о котором говорит Инфантино, мы должны были бы почувствовать с начала войны. Но мы его не почувствовали. Инфантино не помог украинскому футболу.

Палкин также отметил, что руководство Шахтера, как и все в Украине, имеют одну мечту.

«У нас есть одна мечта - закончить эту войну», - сказал гендир „горняков“ в интервью The Athletic.

Ранее Джанни Инфантино прокомментировал начало переговоров об окончании войны в Украине.

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